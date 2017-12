Usuários do CRAS Barroca participaram de palestra sobre doenças transmitidas por animais domésticos

O CRAS do Bairro Barroca – Centro de Referência de Assistência Social realizou no dia 30 de novembro, uma palestra socioeducativa sobre Leishmaniose e outras doenças transmitidas por animais domésticos.

O objetivo da palestra que teve como facilitadores o biólogo Bruno Martins; a educadora Zeferina e a veterinária Ana Beatriz Agra, foi orientar as famílias sobre como cuidar de seus animais e evitar doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos. As famílias interagiram com a equipe, fazendo perguntas e tirando dúvidas sobre o assunto.

O Grupo de Famílias do CRAS Barroca se reúne mensalmente, tendo como técnica de referência a assistente social Rafaela Soares e o apoio de toda a equipe técnica do programa.

A unidade integrante da Rede Socioassistencial da Prefeitura de Paulo Afonso, mantida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fica localizada na Rua Luíz Gonzaga, s/n. Seu horário de funcionamento é das 7h às17h, de segunda a sexta-feira.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA