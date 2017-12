Secretaria de Educação realizou seminário da Rede Municipal de Proteção à Infância e à Juventude

No dia 30 de novembro, foi realizado no Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro o “I Seminário da Rede Municipal de Proteção à Infância e à Juventude – PROIJ”. A ação constituiu um conjunto de apresentações das atuações desenvolvidas durante o ano letivo de 2017. Estiveram presentes diretores, vice-diretores, coordenadores, parceiros e autoridades.

Para a realização do seminário, a Rede contou com o apoio do 20º Batalhão da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Instituto Vencendo o Câncer, Cultura de Paz, Instituto Mais Amor, Conselho Tutelar, PROERD, entre outros.

A Rede de Proteção à Infância e à Juventude – PROIJ foi idealizada pelo secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima, e consiste numa estratégia de proteção ao aluno da Rede Municipal de Ensino, que visa a executar ações integradas nas áreas de assistência social e saúde, além de outras políticas sociais. Suas atividades envolvem diversos órgãos municipais de políticas públicas, instituições, organizações e pessoas que possam contribuir com ações de prevenção e enfrentamento à violência e outras situações de risco, além de atendimento às crianças e jovens que já sofreram algum tipo de violação de seus direitos.

A Rede PROIJ tem empreendido esforços para ampliar o alcance de suas ações, promovendo atividades focadas na prestação de informação e preservação de direitos dos alunos, promovendo a proteção da infância e juventude e transformando o espaço escolar num ambiente cada vez mais saudável e proveitoso.

Autor: ASCOM/PMPA