Secretaria de Educação inaugura requalificação de escola no Bairro Jardim Bahia

Dando continuidade ao programa de melhorias de unidades escolares, a Prefeitura de Paulo Afonso realizou obras de restauração na Escola Municipal Vinícius de Moraes, localizada no Bairro Jardim Bahia. A solenidade de entrega aconteceu na quarta-feira (6) com apresentações dos alunos da escola, homenageando o escritor e poeta Vinicius de Moraes.

Além da reforma geral do prédio, restauração das redes hidráulica e elétrica e cobertura do pátio, foram construídas sete novas salas de aula. A obra foi realizada 100% com recursos próprios.

“Estamos entregando uma escola melhor para os diretores, professores e alunos. O novo ambiente vai proporcionar mais conforto, o que seguramente, contribuirá para melhorar o aprendizado, despertando nos alunos o prazer de estudar”, falou o secretario de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima, fazendo um breve balanço das ações de sua secretaria em 2017.

Em seu breve discurso, o prefeito em exercício, Flávio Henrique, disse: “Para nós que fazemos a Prefeitura é uma satisfação entregar à comunidade do Jardim Bahia uma escola requalificada e ampliada. Os alunos terão também o prazer de estudar num ambiente mais aprazível, como eles merecem”.

Além de Flávio Henrique e do secretário de Educação, participaram da solenidade, vereadores, secretários de Governo e representante do 20º Batalhão de Policia de Paulo Afonso.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA