SAMU 192: unidade de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi entregue ao município de Glória

A nova ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 foi entregue ao município após Cerimônia de Entrega realizada em Salvador, com a presença do Governador Rui Costa.

Como resultado da solicitação feita em reunião ocorrida em março no Ministério da Saúde, junto ao Ministro Ricardo Barros e o Deputado Federal Mário Negromonte Júnior, o município foi contemplado com uma das 225 novas unidades de ambulâncias entregues em todo o Brasil.

A nova unidade possui equipamentos para o atendimento de urgência e emergência e vai atuar com um técnico de enfermagem e um condutor, possibilitando a ampliação dos atendimentos aos munícipes, e foi entregue ao município após ato firmado em Cerimônia em São Paulo, no mês de outubro.

