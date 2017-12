Projeto Inglês no Meu Bairro contempla jovens e adolescentes de Paulo Afonso

Nos últimos anos é cada vez mais comum ouvirmos e pronunciarmos palavras em inglês. Em Paulo Afonso, o projeto Inglês no meu Bairro, iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, permite que jovens e adolescentes tenham a oportunidade de dominar a língua inglesa. O Programa Educação Inclusiva contribui com a exclusão da vulnerabilidade para esse público.

O curso tem duração de um ano e está dividido nas esferas de básico e avançado. Estão aptos a se inscrever no programa jovens e adolescentes com idade de 15 a 29 anos, com prioridade para os cadastrados no Programa Bolsa Família. A metodologia transmitida é totalmente voltada para conversação e compreensão do idioma inglês.

Atualmente, durante a semana, as aulas estão sendo ministradas no Estação Juventude, no Centro da cidade, e aos sábados, na Escola Municipal Alves de Souza, no Povoado Xingozinho. Nos encontros, os alunos aprendem números, cores, conjugação de verbos e aplicam a teoria em aulas de conversação totalmente em inglês.

“Nunca tive oportunidade de fazer um curso de inglês por ser caro. Quando soube do projeto da Prefeitura, fiz minha inscrição. Quero me formar e conhecer outros países, além de evoluir na minha formação profissional”, diz o aluno, Lucas Mansueto.

Alany Thais observa que o Inglês no Meu Bairro é uma oportunidade de conhecer novas culturas. “Estou no segundo ano do ensino médio e sempre tive interesse pelo inglês. Na escola, aprendi a parte básica. Aqui no curso, estou desenvolvendo o inglês para levar à minha universidade, além de ter a oportunidade de conhecer novas culturas”, destaca Alany.

“Quando surgiu a ideia, o Projeto Inglês no Meu Bairro foi abraçado pela Prefeitura de Paulo Afonso de forma rápida. Através desse projeto nós podemos proporcionar aos jovens e adolescentes uma grande oportunidade, visto que a língua inglesa é universal e em breve, será um pré-requisito para entrar no mercado de trabalho”, afirma o professor Kennedy Alcântara, responsável pelo curso.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA