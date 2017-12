Projeto Arte de Tecer do Jardim Aeroporto oferece cursos de tecelagem e pintura

Valorizar as potencialidades locais e contribuir para a autossustentabilidade das famílias, gerando emprego e renda para as mulheres é o principal objetivo do Projeto Arte de Tecer. Criado pela Prefeitura de Paulo Afonso em 2012, o serviço é coordenado pelo Programa Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

No Bairro Jardim Aeroporto, 15 mulheres iniciarão o curso de tecelagem na terça-feira, 5 de dezembro. As aulas serão ministradas pela professora Juciclea, sempre às terças-feiras no horário matutino com duração de seis meses. “Além desse curso, às sextas-feiras está sendo ministrado o curso de pintura com a professora Mércia”, lembra a coordenadora do Programa Inclusão Produtiva, Lucinha Rodrigues.

“O desejo da Prefeitura é que vocês cresçam e no futuro usem o que aprenderam para adquirir renda própria”, disse Adriana Farias – coordenadora do CRAS Prainha, responsável pelo atendimento à comunidade do Jardim Aeroporto.

A tecelagem manual em fio de algodão mostra-se promissora na Região, pois o seu produto associa-se à atividade turística da cidade a exemplo da Malhada Grande, área rural de Paulo Afonso. Há mais de 20 anos a comunidade vem assegurando mercado nacional e internacional como referência da atividade.

