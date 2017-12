Preservação do Rio São Francisco e de seus afluentes foi tema de reunião do CBHSF em Paulo Afonso

O prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique, acompanhado de secretários de Governo participou da Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, nos dias 7 e 8/12, no auditório do Hotel Belvedere, em Paulo Afonso. Esta foi a primeira Plenária realizada pelo CBHSF no município baiano, situado no Norte do Estado.

Autoridades, líderes comunitários, especialistas hídricos e representantes da sociedade civil debateram ações de preservação do Rio São Francisco e fizeram um balanço da atuação das CCRs.

Os assuntos discutidos foram: ENCOB; Congresso ABRH; III Encontro Internacional de Revitalização de Rios; Redução de Vazões e Encontro de Afluentes; apresentação e deliberação sobre a atualização do Plano de Aplicação Plurianual do CBHSF; mecanismos de seleção de projetos; contratos de gestões e atribuições da GACG; apresentações das câmaras consultivas regionais e a aprovação do calendário de atividades do CBHSF para 2018.

Flávio Henrique destacou a importância do encontro para o município de Paulo Afonso. Para ele, reuniões dessa natureza servem para que todos juntos busquem desenvolver ações educativas e orientações de preservação do meio ambiente, podendo melhorar cada vez mais.

“Eu estou muito feliz em participar desse momento, e também por ser a primeira vez que Paulo Afonso está sediando a Plenária do CBHSF, vejo como uma grande conquista e acredito que vamos ter ótimos resultados para o meio ambiente, e de forma especial para o nosso Rio São Francisco”, encerrou.

Autor: ASCOM/PMPA