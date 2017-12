Prefeitura de Paulo Afonso apoia Campanha da CDL

A CDL – Câmera dos Dirigentes Lojistas de Paulo Afonso realiza Campanha Natal Premiado 2017. A iniciativa que conta com o apoio de marketing e logística da Prefeitura de Paulo Afonso e de empresas privadas do município, tem como meta aquecer as vendas durante o mês de dezembro e presentear os clientes que fizerem suas compras de final de ano nas lojas credenciadas.

Segundo a CDL, 54 estabelecimentos participam da campanha que envolve vários segmentos, como supermercados, farmácias, loja de confecções, concessionárias de automóveis, entre outros.

A cada 50 reais em compras, o cliente recebe um cupom, respondendo a pergunta: qual campanha natalina sorteia prêmios incríveis? Os sorteios serão realizados dia 06 de janeiro, às 10h, na Praça Abel Barbosa (tribuna livre), no centro de Paulo Afonso. Os prêmios são: 12 vales-compra de R$ 500,00, seis de R$ 2.000,00 e dois de R$ 5.000,00.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA