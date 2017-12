Prefeito em exercício visita Centro de Monitoramento Municipal

No dia 7 de dezembro, o prefeito em exercício, Flávio Henrique, visitou o recém-implantado Centro de Monitoramento para conhecer como funciona o trabalho na central de acompanhamento que funciona 24 horas, com câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Acompanharam a visita o secretário de Administração, Hermes Benzota Jr; o comandante do COMSETRAM, Cleston Andrade Cavalcante e representantes da 1ª Companhia de Infantaria, Polícia Civil, OAB Paulo Afonso e outras entidades.

O município de Paulo Afonso é pioneiro nessa atividade na região e tem investido bastante na área de segurança pública, considerando que com o aumento da população é inevitável o crescimento dos problemas sociais. O secretário Hermes Benzota Jr explica que as câmeras instaladas em vários pontos vão ajudar no combate à violência e à criminalidade.

O prefeito em exercício, Flávio Henrique, comentou “O sistema de videomonitoramento vai inibir a prática de ações ilícitas na cidade. Assim, vamos contribuir com a Polícia Militar na garantia da segurança da população pauloafonsina.

Autor: ASCOM/PMPA

