Paulo Afonso recebe prêmio do Conselho Regional de Odontologia

O município de Paulo Afonso ficou entre os dez primeiros colocados no Prêmio Brasil Sorridente – Bahia, iniciativa do Conselho Regional de Odontologia (CRO-BA). O Prêmio busca destacar os municípios que implantam e efetivam as políticas públicas locais de saúde bucal.

Os 417 municípios baianos foram classificados por categoria e avaliados com base no Barema, que analisa a Vigilância em Saúde Bucal, Desprecarização, Remuneração, Educação Permanente, Biossegurança e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Biológicos.

A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no dia 7 de dezembro, no Hotel Sheraton da Bahia, durante o evento “Saúde Bucal Construindo o Futuro: Políticas Públicas in Foco” e reuniu profissionais e autoridades que atuam na saúde pública e coletiva da Bahia. Representando o município de Paulo Afonso, estiveram presentes: o secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Sales Junior; a superintendente de Saúde Bucal, Rosane Aguiar e a gestora do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Tarciana André. O evento também contou com a presença do Idealizador e Fundador do Brasil Sorridente Nacional, Gilberto Pucca Jr.

Autor: ASCOM/PMPA