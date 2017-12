Paulo Afonso aderiu à Campanha Dezembro Vermelho

Segundo dados recentes, 36 milhões de pessoas vivem com HIV/Aids no mundo e aproximadamente 830 mil pessoas convivem com o vírus no Brasil, mesmo com os avanços da medicina em território nacional, disponibilizando 22 medicamentos para o tratamento, sendo que a metade é produzida no País. No ano passado foram registradas 14 mil mortes.

Em Paulo Afonso, segundo a Secretaria de Saúde, já foram constatados 332 casos. Destes, só em 2017, 15 pessoas foram diagnosticadas com a doença, sendo duas crianças e 154 mulheres.

A Prefeitura de Paulo Afonso aderiu à Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, aprovada pelo Senado Federal, em outubro desse ano, visa à prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/Aids.

A Campanha Dezembro Vermelho, realizada pela Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Testagem (CTA/SAE), foi iniciada no dia 1º de dezembro, no Calçadão da Avenida Getulio Vargas. As pessoas que passaram pelo local do pedágio receberam panfletos, preservativos e orientações. Durante todo o dia foram realizadas atividades de conscientização, ginástica laboral, apresentações artísticas e teatrais. O evento contou com a participação do Coral da Catequese Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A médica infectologista Patrícia Lima falou sobre o HIV/Aids. “Eu tenho certeza que as medidas educativas funcionam. Como diz um ditado antigo, é melhor prevenir do que remediar”.

A coordenadora do CTA/SAE em Paulo Afonso, Isis Larissa Maia, informou que o objetivo da campanha é de alertar a população sobre a importância de prevenir e combater o vírus HIV.

Autor: ASCOM/PMPA