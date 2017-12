Pacientes do TFD participaram de Confraternização Natalina

No dia 30 de novembro, as Secretarias de Saúde e de Educação organizaram uma festa surpresa para pacientes que fazem tratamento fora do domicílio.

A festa organizada pela funcionária da Secretaria de Educação, Valderice Sinha, com apoio de secretários e diretores de Departamentos do Governo Municipal, contou com mensagens de otimismo, homenagens, entrega de brindes e coffee-break.

Participaram do evento, animado pelo coral da FUNDAME, os secretários de Saúde, Ivaldo Sales Júnior; de Administração, Hermes Benzota Júnior e de Meio Ambiente, Clodoaldo Queiroz, representando o prefeito em exercício, Flávio Henrique.

“Esta confraternização foi feita com muito carinho para agradecer a vocês pelo apoio que nos deram durante o ano de 2017. Em nome de todos os que fazem a Prefeitura, a Secretaria de Saúde um Natal um ano novo com muita saúde”, falou o secretário Ivaldo Sales Júnior, parabenizando a equipe organizadora pela iniciativa.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA