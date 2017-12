Operação Verão terá reforço de mais de 24 mil plantões

Reforços nas áreas litorâneas, nos pontos turísticos, eventos e nas ações preventivas em Salvador e outros 50 municípios e localidades estarão garantidos com o lançamento da Operação Verão, que acontece nesta quarta-feira (6), às 8h30, na Praça Osório Villas Boas (antigo clube do Bahia), Boca do Rio, em Salvador. Mais de 24 mil plantões policiais serão disponibilizados pelo Governo do Estado no período, que tem início este mês e vai até o final do mês de fevereiro de 2018.

O subsecretário estadual da Segurança Pública, Ary Pereira de Oliveira, o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, a delegada-geral adjunta da Polícia Civil, Heloísa Campos Brito, o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Francisco Telles de Macêdo, e o diretor do Departamento de Polícia Técnica, Élson Jeffesson Neves, instituições que terão as ações ampliadas, participarão do lançamento.

Na ocasião, também serão entregues 17 novas viaturas padronizadas para o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), além uma unidade móvel da Escola Pública de Trânsito, para a promoção de ações educativas em simuladores de direção. No total, mais de R$ 1 milhão foi investido pelo Governo do Estado na aquisição dos veículos. Durante a Operação Verão crescerá o número de blitze da Lei Seca com o objetivo de reduzir os acidentes nos principais destinos turísticos do estado.