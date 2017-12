Operação quatro forças foi realizada em Paulo Afonso, no centro da cidade e no BTN

Na noite de quinta-feira (7), foi realizada uma grande operação no intuito de combater a criminalidade em diversos pontos da cidade de Paulo Afonso. A ação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Guarda de Trânsito.

A operação, batizada como “Quatro Forças”, teve como objetivo inibir roubos, furtos de veículos, porte de armas e tráfico de drogas, reforçando a segurança na cidade.

Para a realização da operação foram montados pontos de bloqueio e abordagem em pontos estratégicos nas ruas do centro da cidade e do BTN. As equipes realizaram a abordagem aos motoristas e pedestres, procurando por produtos ilícitos, como drogas e armas, além de irregularidades na documentação dos veículos e dos condutores.

A operação ainda contou com o apoio da Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal/GM, acompanhando e registrando as imagens da mesma.

O DPC João Henrique participou da operação e a classificou como proveitosa, onde a integração foi intensificada e a população externou satisfação. Não houve registros de prisão ou apreensão.

