Para a 5ª edição do Projeto Natal Social, realizado pela Prefeitura de Paulo Afonso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social já confirmou uma série de novidades que promete reunir mais uma vez as famílias na Praça das Mangueiras.

Resgatar a tradição natalina e oferecer uma programação variada, valorizando o celeiro artístico da cidade e trazendo artistas dos estilos gospel e católico, conhecidos em todo o Brasil, é o objetivo do projeto que terá como tema Um Natal pela Vida.

A abertura da programação será nesta sexta-feira (8), às 18h, com a Parada de Natal, saindo do Centro de Cultura Lindinalva Cabral, percorrendo as principais ruas do centro da cidade, finalizando na Praça das Mangueiras.

Como parte da programação geral, que ainda será divulgada, já estão confirmados o cantor gospel Nani Azevedo (dia 15); Show Infantil com a Banda Gatos Multicores de Salvador -BA (dia 17); show gospel com Amara Barros (dia 23); Peppa Pig e o Espetáculo Especial de Natal (dia 24) e show católico com Eliana Ribeiro (dia 29).

Nos dias 16 e 17, o Projeto Natal Social, em parceria com o SESC LER, estará na Praça CEU – BTN I, com a chegada do Papai Noel e várias atrações. Em breve será divulgada a programação completa.

Confira a programação do Primeiro final de semana na Praça das Mangueiras:

Sexta-feira (dia 8):

18h – Parada de Natal, saindo do Centro de Cultura Lindinalva Cabral, percorrendo a Rua São Francisco e Avenida Getúlio Vargas, finalizando na Praça das Mangueiras;

19h30 – Abertura oficial: Chegada do Papai e da Mamãe Noel;

19h45 – Orquestra Filarmônica 28 de Julho do CREAS;

20h – Auto de Natal com a Cia de Dança Filhos da Terra;

20h30 – Espetáculo Infantil de Natal “Marsha e o Urso” da Coxiar Produções de Maceió – AL.

Sábado (dia 9):

19h30 – Cantata de Natal – Instrumento de Flauta da Igreja Evangélica Nova Aliança;

20h – Orquestra da FUNDAME;

20h30 – Coral Chesf;

21h30 – Música instrumental com Rafael di Oliveira.

Domingo (dia 10):

17h – Cine Natal;

18h – Projeto Batucapae e Grupo Dançarte (APAE);

18h30 – Apresentações dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Encenação do espetáculo “Teatro da Criança no Mundo da Alegria”;

19h – Grupo de Ballet do CREAS com o espetáculo “Dançando pelos Continentes”;

19h30 – Coral do Lar da Criança Vicentina;

20h – Espetáculo Infantil “O Conto de Natal da Dora”.

Autor: ASCOM/PMPA/