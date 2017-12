O Natal Social 2017, “Um Natal pela Vida”, em sua 5ª edição, que um projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será aberto na sexta-feira (8), às 19h30, dia 8 de dezembro e se encerrará no dia 30, na Praça das Mangueiras.

Depois de desfilar pelas ruas do centro da cidade numa viatura do Corpo de Bombeiros, o Papai Noel personagem-símbolo do Natal chegará a Praça das Mangueiras, para a abertura oficial do Natal Social. Após a tradicional chegada do Papai Noel terá início as primeiras apresentações que seguirão até o dia 30 de dezembro. A programação do Natal Social 2017 ainda não divulgada pela Prefeitura Municipal.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira lembra que para os moradores do Bairro Tancredo Neves e adjacências, a programação acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro na Praça CEU – Centro de Esportes e Artes Unificados, Campo do Flamengo – BTN I.