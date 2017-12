Mutirão de Catarata no Hospital Municipal de Paulo Afonso pretende operar mil olhos

As cirurgias serão realizadas no Hospital Municipal de Paulo Afonso, no Bairro Tancredo Neves, uma parceria da Prefeitura de Paulo Afonso com o Governo do Estado da Bahia.

De 12 a 17 de dezembro vai ser realizada mais uma edição do Mutirão de Catarata no Hospital Municipal Aroldo Ferreira, localizado no BTN- Bairro Tancredo Neves III. A ação da Prefeitura de Paulo Afonso, será realizada em parceria com o Governo do Estado e pretende operar cerca de mil olhos de pacientes do Município e da Microrregião, compreendendo as cidades de Rodelas, Chorrochó, Abaré, Macururé, Jeremoabo, Santa Brígida, Pedro Alexandre e Glória. O mutirão atenderá a demanda das unidades de saúde, cujos pacientes já foram diagnosticados, cadastrados e aguardam pelo procedimento cirúrgico. A gestão municipal arcará com 52% das cirurgias e o restante caberá à Secretaria de Saúde do Estado.

A cirurgia de catarata é rápida e o paciente sai com todo o aparato do pós-operatório, como medicação e óculos, retornando no dia seguinte para revisão. Essa é a terceira vez que Paulo Afonso realiza o Mutirão de Catarata, sendo referência neste tipo de ação, chegando a contemplar mais de três mil pessoas com os procedimentos.

“Mais uma vez estamos proporcionando à população o acesso a esse procedimento oftalmológico, melhorando consideravelmente a vida desses pacientes. Nossa missão é cuidar cada vez mais da nossa população”, afirma o secretário de Saúde, Ivaldo Sales Júnior.