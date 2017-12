Mulher surta e joga pedras em ônibus da empresa Atlântico em Paulo Afonso

A Policia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira (05), por volta das 07h40min, para verificar uma situação de dano no bairro DNER, em Paulo Afonso. Segundo a denúncia, havia no local uma mulher que atirava pedras em um ônibus da empresa Atlântico.

De acordo com as informações, uma guarnição da PM foi até o local e encontrou a mulher com aspecto de transtorno mental. Vendo a situação da mesma, os PMs, decidiram chamar uma equipe do CRAS do município que acionou o Samu para prestar atendimento à mulher.

Após o atendimento, ela foi encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da Rua Hemetério de Carvalho, no bairro Perpétuo Socorro, onde passará por acompanhamento.

Chicosabetudo