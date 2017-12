Líderes da Área Rural e presidentes de Associações de Bairros participaram de confraternização natalina

Na manhã de sexta-feira, 1º de dezembro, líderes comunitários da Área Rural de Paulo Afonso e presidentes de associações de bairros participaram de uma confraternização natalina organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A festa realizada no espaço de eventos da Loja Maçônica União do São Francisco, foi animada com música ao vivo, sorteio de brindes, distribuição de panetones e muita comida.

Na abertura, o diácono Pedro Oliveira, da Comunidade Católica Arca da Aliança, fez uma reflexão bíblica com base no capítulo 22 do livro de Apocalipse. O religioso chamou a atenção das pessoas presentes para o verdadeiro sentido do Natal, segundo ele, muitas vezes substituído pelo interesse comercial.

“Os verdadeiros cristãos devem entender que a “Luz Divina” tão propagada no período natalino é Jesus; e Ele nos convida a reacendermos dentro de nós mesmos, a luz da compreensão, do perdão e do amor ao próximo, pois só assim, poderemos ter um Feliz Natal”, conclui.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, destacou o apoio dos pauloafonsinos como fundamental para o sucesso das ações realizadas por sua equipe. A secretária aproveitou o momento para agradecer aos amigos e colaboradores da SEDES, e disse que em 2018 espera continuar contando com essa parceria, segundo ela, importante para alcançar o sucesso desejado.

“Em nome da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu desejo a todos um Natal repleto de luz e um ano novo abençoado por Deus, pois só assim, poderemos continuar trabalhando juntos. Nosso trabalho só terá êxito com o apoio importantíssimo de todos os pauloafonsinos”, disse a secretária.

Flávio Henrique Lima, prefeito em exercício, falou em nome do prefeito Luiz de Deus, licenciado por motivo de saúde, e trouxe sua mensagem de agradecimento aos pauloafonsinos.

“O prefeito Luiz de Deus mandou um abraço e votos de Feliz Natal e um 2018 de muita paz e prosperidade ao povo de Paulo Afonso. E, em seu nome, enquanto prefeito em exercício, eu agradeço a todos pela compreensão que me ajudou na continuidade do trabalho iniciado em janeiro. Natal é um momento para refletir sobre nossas ações, e procurar fazer melhor no novo ano que está prestes a se iniciar. Em nome da Prefeitura de Paulo Afonso, eu desejo um Feliz Natal, e que em 2018 Deus continue abençoando as famílias pauloafonsinas”, concluiu Flávio Henrique.

Além do prefeito em exercício, Flávio Henrique e da secretária Ana Clara Moreira, prestigiaram o evento os secretários: de Administração, Hermes Benzota Júnior; de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres; de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho e de Meio Ambiente, Clodoaldo Queiroz, além do vereador Marconi Daniel.

ASCOM/PMPA

Informe publicitário