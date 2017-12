Kássio e Jonas, que terminam formação do Propedêutico

Na tarde do último sábado, 02, os seminaristas Kássio Vinicius Santana – natural da paróquia de Santa Teresa de Ribeira do Pombal, e Jonas Magno – natural da paróquia catedral Nossa Senhora de Fátima de Paulo Afonso, encerraram a sua etapa como propedêutas, recebendo a bênção sobre suas túnicas e sendo delas revestidos e apresentados como seminaristas.

A celebração eucarística presidida pelo arcebispo dom Zanoni, ocorreu na igreja matriz da cidade de São Gonçalo dos Campos, recôncavo baiano. A casa de formação pertencente a arquidiocese de Feira de Santana, acolhe há 3 anos os propedêutas de nossa diocese e até de outras dioceses nesta primeira etapa da vida seminaristica.

Durante os agradecimentos nosso bispo diocesano dom Guido Zendron, que concelebrou a celebração, acolheu e incentivou os novos seminaristas para que não percam a beleza e o maravilhamento que experimentaram nesta etapa formativa.

Também o Padre Leo, reitor do seminário da diocese de Paulo Afonso, e os seminaristas que moram nesta casa de formação. No próximo ano de 2018, Kássio e Jonas serão acolhidos no seminário maior Dom Mário Zanetta e iniciarão sua formação acadêmica.

Kássio agradece em nome dos novos seminaristas:

“Após esse ano de Propedêutico e o início de minha jornada seminaristica rumo ao sacerdócio, quero agradecer de forma bastante especial a minha querida diocese de Paulo Afonso, na pessoa de Dom Guido e mais ainda ao querido povo de Deus: pelas orações e doações que tanto contribuíram para o processo formativo; peço a Deus que por interdição da Virgem de Fátima os recompense e os abençoem.”

Por Seminarista Diego Vitorino.