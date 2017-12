Comunicado da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

A Prefeitura de Paulo Afonso comunica à população que o prédio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio está passando por uma reforma na sua estrutura física.

Durante o período da obra, as atividades do CrediBahia ocorrerão em dois lugares: uma equipe estará atendendo no SAT (Serviço de Atendimento ao Turista) e outra atenderá na CEASA, onde já existe um posto de atendimento da agência. As atividades da Sala do Empreendedor também serão exercidas no SAT, com atendimento normal à população.

As demais atividades administrativas, executivas e de atendimento do secretário ocorrerão no Departamento de Turismo, localizado na Praça das Mangueiras, Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro.

Autor: ASCOM/PMPA