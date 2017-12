Caminhada e palestras marcam celebração do Dia do Rio

As celebrações do Dia do Rio, comemorado em 24 de novembro, tiveram início com uma caminhada da Igreja Padre Lourenço até a Prainha Ayrton Senna, no Centenário. A primeira programação do dia reuniu a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estudantes e funcionários públicos, que prestaram homenagens ao Velho Chico.

Após a caminhada, a programação continuou com palestras no auditório do Hotel San Marino, tendo como principal foco a importância do rio para as cidades e, especialmente, a sua preservação. À tarde, um debate no Parque Belvedere encerrou as atividades.

“Nosso evento foi um sucesso, reunindo a comunidade em torno de um tema que precisa ser diário, que é a preservação e conservação dos nossos rios, em especial o São Francisco, que abastece a nossa cidade. Os debates foram de grande relevância porque por meio deles criamos estratégias de envolvimento da população para a conscientização da importância do rio como fonte de vida”, frisou o secretário de Meio Ambiente, Clodoaldo Queiroz.

Participaram do evento: o secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Junior; o vereador Alexandro Fabiano (Leco); Padre Gilmar Maranduba; alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do CETEPI-1; representantes das secretarias municipais de Agricultura e Aquicultura e Meio Ambiente; EMBASA, 20º BPM, 1ª CIA e de entidades de ensino.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário