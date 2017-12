Ateliê de Festas participará da 1ª Feira do Empreendedor de Paulo Afonso

Você já ouviu falar em Handmade? Significa trabalho feito à mão. É uma técnica inovadora que vem sendo utilizada por profissionais de diversas áreas. Seu principal objetivo é inovar, tornar seu material exclusivo e atrativo.

A empresa Cleris e Clarissa – Ateliê de Festas está no mercado há mais de dez anos, realizando trabalhos manuais. Empresa formada por duas irmãs e sócias que procuram sempre inovar, fugindo dos padrões tradicionais. Seus principais trabalhos são: lembranças para festas, nascimentos e casamentos; Kits de bebê; presentes e decoração. As peças são em MDF e cartonagem. Cada uma com um toque especial e único, atendendo a necessidade de cada cliente.

Fugindo do convencional e apostando nas novas tendências, o Ateliê de Festas participará com um estande de exposição e vendas na 1° Feira do Empreendedor de Paulo Afonso, a realizar-se nos dias 01 e 02 de dezembro, das 9:00 às 22h, no Lindivalva Cabral.

Conheça alguns trabalhos do ateliê: instagran ateliedefestas_cleris_clarissa

Whatsapp (82)9.9985.4373 / (81)9.9514.7518

Por: Niedja Torquato

Fotos cedidas pela cliente do Ateliê de Festas.