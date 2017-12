Associações de piscicultores de Paulo Afonso recebem apoio técnico da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura está prestando todo apoio técnico necessário às associações de piscicultores para que possam desenvolver suas ações. Os engenheiros da Prefeitura de Paulo Afonso vão até as localidades para realizar biometria, análise física e química da água nas áreas das pisciculturas, cálculo de oferta da ração e povoamento, além de referenciar as áreas públicas. As associações também recebem assessoria através de consultoria jurídica.

“A assistência técnica prestada pelos servidores da Prefeitura é muito importante para todos nós que fazemos parte da associação. O que nós precisamos deles e o que está no alcance, eles ajudam. A cada etapa a parceria se solidifica”, afirma o presidente da Associação de Piscicultores da Malhada Grande III, José Clóvis.

Ainda de acordo com José Clóvis, em 2016, foram produzidas mais de 121 toneladas de peixe e a expectativa é de que em 2017a produção aumente.

O Engenheiro de Pesca, Bergson Leonardo Nunes Lima disse: “É uma enorme satisfação fazer parte dessa equipe. Junto a Tiago Korber Adelseck estamos desempenhando um trabalho que está se adequando a cada dia. É muito gratificante ver que cada passo é comemorado pelas associações. Esperamos contribuir com o crescimento desse setor em nosso Município”.

Autor: ASCOM/PMPA

