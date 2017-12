ANA anuncia prorrogação de resolução que suspende captação de água no Rio São Francisco às quartas-feiras

A Agência Nacional de Águas (ANA) anunciou a prorrogação da resolução que instituiu o ‘Dia do Rio’, através do qual suspende a captação de água no Rio São Francisco às quartas-feiras. “A resolução será publicada ainda essa semana no Diário Oficial da União e deverá prorrogar o Dia do Rio até o final de abril do próximo ano”, anunciou o superintendente de Recursos Hídricos da ANA, Joaquim Gondim, durante reunião em Brasília (DF) ontem (4). “Além disso, nos próximos dias também iremos publicar no Diário a resolução que estabelece o novo modelo de gestão das águas do São Francisco”, completou Gondim.

A primeira resolução foi publicada no último mês de junho. A suspensão abrange a retirada de água para todos os tipos de uso, inclusive irrigação oriunda de volumes reservados previamente ao Dia do Rio, mas exclui as captações para abastecimento humano e dessedentação animal, em conformidade com a Política Nacional de Recursos Hídricos, que considera esses usos prioritários no atual momento. O objetivo da medida adicional é preservar os estoques de água nos reservatórios da bacia, que abrange os estados de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Por Carlos Britto