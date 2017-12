Alunos de escolas da Rede Municipal concluem curso do Programa Força no Esporte

Na quarta-feira, 29/11, cerca de 100 estudantes das Escolas João Bosco Ribeiro e Casa da Criança I receberam os certificados de conclusão do Programa Forças no Esporte (PROFESP). A solenidade aconteceu na 1ª Companhia de Infantaria do Exercito Brasileiro.

O PROFESP é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, e em parceria com os ministérios do Esporte e de Desenvolvimento Social e Agrário.

Participaram da cerimônia: o Comandante da 1ª Cia, Major Kauê Menezes Chagas; o secretário de Educação,Severino Alves de Oliveira Lima; o presidente da Câmara Municipal, Marcondes Francisco; a Diretora da UNEB/Campus Paulo Afonso, Suzana Luiz, além dos diretores das escolas agraciadas e representantes da Faculdade Sete de Setembro.

Autor: ASCOM/PMPA

