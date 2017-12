Alunos da Escola João Bosco participaram da Feira do Empreendedor

Depois de participarem do “Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos”, alunos da Escola Municipal João Bosco Ribeiro tiveram a oportunidade de vivenciar a prática do que aprenderam, expondo seus produtos na 1ª Feira do Empreendedor. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, aconteceu nos dias 1º e 2 de dezembro, na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral.

“Nossos alunos são preparados para fazer da teoria aprendida em sala de aula, uma prática constante. E transformar o futuro deles com segurança, levando-os ao profissionalismo, foi um dos objetivos do Projeto. Nós trouxemos para Feira do Empreendedor os produtos que foram confeccionados por eles”, disse a professora Maryzaura dos Santos.

A coordenadora pedagógica da Escola João Bosco, Arienny Mergulhão destaca que “O objetivo do projeto realizado em parceria com o SEBRAE foi trazer o empreendedorismo para dentro da sala de aula, não vendo o aluno apenas pensando no seu futuro profissional, mas possibilitando maiores caminhos e alternativas para que eles possam descobrir o que desejam ser. Nós percebemos que alunos mais tímidos, conseguiram despertar novas oportunidades através deste projeto”, concluiu Arienny.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA