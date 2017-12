20º BPM realiza capacitação com policiais militares de Paulo Afonso

Durante os dias 04 a 08 e Dezembro deste ano aconteceu a IV Instrução de Nivelamento de Conhecimentos – INC 20º BPM PAULO AFONSO/RONDESP NORTE.

Instrução que habilitou os policiais militares de Paulo Afonso a atuarem nas mais diversas atividades desenvolvidas pela unidade de policiamento tático da região norte do estado.

Durante o período de instrução, de 04 a 08 de Dezembro, foram ministradas as seguintes disciplinas: Instrução Tática Individual, Patrulhamento Urbano, Doutrina de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), Armamento, Primeira Intervenção em Gerenciamento de Crises, Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo, Choque Ligeiro e Tiro Tático, totalizando 60 horas.

Esta edição contou uma equipe de instrução integralmente formada por policiais da RONDESP NORTE, 04 especialistas em patrulhamento Tático móvel e 01 nivelado em policiamento tático. Além disso, após os 05 dias de instrução a edição contou com um estágio operacional de intervenção prisional no complexo penitenciário da cidade de Paulo Afonso no qual os policiais puderam aplicar os conhecimentos adquiridos durante as instruções, reforçando e ampliando o leque de missões que poderão ser empregados na região.

Como resultado do estágio operacional, tivemos a apreensão de materiais ilícitos dentro das celas e a apresentação de 08 internos na delegacia para a lavratura do auto.

O Cmt do CPR-Norte, Cel Anselmo Bispo, pretende atingir toda a região norte com o conhecimento da doutrina de Patrulhamento Tático, para melhor qualificar os policiais que atuam na atividade fim da PMBA.

