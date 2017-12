1ª Companhia de Infantaria homenageia antigos Comandantes

A 1ª Companhia de Infantaria de Paulo Afonso – BA realiza encontro com os antigos Comandantes da 1ª Companhia de Infantaria na cidade de Paulo Afonso.

O encontro com os antigos Comandantes foi organizada pelo comandante da 1ª Cia de Infantaria de Paulo Afonso, Major Marcelo Kauê Menezes Chagas que trouxe vários ex-comandantes desta guarnição militar do exército brasileiro para um encontro de 1º ao dia 3 de dezembro de 2017 nesta cidade.

A programação teve início na noite de sexta-feira 1º, na Câmara Municipal de Paulo Afonso onde os ex-comandantes foram saudados pelo atual comandante, por vereadores e por convidados da sociedade local. Além do major Kauê, usaram da palavra os vereadores Bero do Jardim Bahia, vice-presidente da Câmara que dirigiu esta sessão especial, José Carlos do BTN, Marconi Daniel, Antônio Alexandre e Pedro Macário Neto.

Foram também convidados para falar o escritor João de Souza Lima que em seu último livro – Paulo Afonso e a Vila Poty – a história não contada – faz um breve histórico da 1ª Cia de Infantaria onde serviu como soldado Sousa Lima e o professor e escritor Antônio Galdino da Silva, presidente da Academia de Letras de Paulo Afonso e memorialista da cidade.

Todos ressaltaram o elevado nível de amizade e de interação desta unidade do Exército brasileiro com a comunidade de Paulo Afonso e os apoios desta 1ª Companhia às atividades sociais, culturais e educativas, como as ações sociais realizadas na região, o controle da distribuição de águas nos carros pipas e abertura das instalações do exército para atividades com estudantes e portadores de deficiência, como destacou o representante do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência.

Dentre as homenagens foi entregue o título de Cidadão de Paulo Afonso ao Coronel João Batista Neves Neto que foi comandante da 1ª Cia de Infantaria entre 10 de Janeiro de 2001 e 20 de Janeiro de 2003. A comenda, aprovada há anos, foi uma proposta do vereador Antônio Alexandre que a entregou ao homenageado nesta solenidade.

O Coronel Neves Neto fez um discurso bem humorado e disse que “ao receber o convite para estar novamente em Paulo Afonso, onde fiz muitos amigos, não pensei duas vezes embora more em São Miguel da Cachoeira, há 4 mil quilômetros daqui”.

Entre os convidados estavam presenças, os hoje coronéis Reis, Galiza, Neves Neto, Jenner, Cardoso e o Major Barroso Magno, antecessor do Major Kauê no comando da 1ª Cia de Infantaria de Paulo Afonso e familiares.

O então Major Jenner comandava a 1ª Cia de Infantaria no período em que ela esteve prestes a fechar em Paulo Afonso, ação que foi revertida pelo General Zenildo Zoroastro, nordestino de Garanhus e homenageado com o título de Cidadão de Paulo Afonso.

Outros, como o Cel Gobert Damasceno que casou com uma pauloafonsina por estar trabalhando no exterior e ter atividade junto ao Comando Maior do Exército brasileiro, não puderam comparecer mas enviaram mensagens ao comandante Kauê. Também o Tenente Coronel Angrizani enviou tocante mensagem em áudio justificando a sua ausência.

Após a solenidade na Câmara Municipal de Paulo Afonso, na noite de sexta-feira, foi servido um jantar de Recepção no Clube da Vila Militar. Na manhã de sábado dia 2, na 1ª Cia de Infantaria de Paulo Afonso, o encontro teve continuidade com um café da manhã em seguida Formatura em homenagem aos ex-comandantes e concluindo o encontro de ex-comandantes de Paulo Afonso na manhã do domingo dia 3 passeio de Catamarã nos Cânions do São Francisco.

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho

Com Antônio Galdino