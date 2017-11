Vereador Bero do jardim Bahia comemora sucesso de programa no Face de Luiz Caetano

O Vereador Bero do jardim Bahia (PT) e o deputado Federal Luiz Caetano comemoram sucesso do programa ‘Vamos Conversar’. “Nosso programa no Facebook, Vamos Conversar, que estreou no sábado (25/11) foi um sucesso. Muito obrigado a todos que participaram com a gente. Agradeço a todos”. Comemora o deputado.

O Vereador Bero do jardim Bahia (PT) em companhia do deputado federal Luiz Caetano (PT) e de parlamentares da Bahia e Pernambuco, participaram no dia 17/10, na capital do Estado, Salvador, de audiência pública na Assembleia Legislativa (ALBA), onde se discutiu a proposta do Governo Federal de privatizar a Companhia Hidroelétrica do São Francisco-Chesf.

O deputado Luiz Caetano, no dia 9 de outubro, participou, em Paulo Afonso, da audiência pública contra a privatização da CHESF. A audiência aconteceu na Câmara Municipal e foi proposta pelo vereador Bero do Jardim Bahia (PT).