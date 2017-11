Vem aí Open PA de Jiu-Jitsu 2017

Diversas atividades esportivas vêm movimentando a cidade de Paulo Afonso ao longo do ano de 2017, como parte do Calendário Esportivo, lançado pela Prefeitura no dia 25 de abril, no Baba do Casquetinho, Bairro Oliveira Lopes.

Na solenidade de lançamento foi apresentada a programação esportiva, que abrange crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Entre as atividades já realizadas ou em andamento, destacam-se a 2ª Amostra Esportiva e Cultural de Capoeira, os Jogos Estudantis de Paulo Afonso (JEPA, realizado pela Secretaria de Educação com apoio do Departamento de Esportes, Passeio Ciclístico,

Campeonato de Futebol Cachoeira de Paulo Afonso, Campeonatos do BTN e da Área Rural e Liga de Futsal.

OPEN-PA de JIU-JITSU

No dia 3 de dezembro, a partir das 7h30, no Ginásio Luís Eduardo Magalhães, a Secretaria de Cultura e Esporte realiza o OPEN-PA de JIU-JITSU, evento que envolve cerca de 350 atletas da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, nas modalidades masculino e feminino. As inscrições podem ser feitas pelo celular (75) 9 9804- 8484. Serão arrecadados dois quilos de alimentos não-perecíveis, sendo um de feijão e um de arroz.

Premiação

Absoluto Masculino

Faixa Azul: R$ 250,00 + 1 quimono trançado

Faixa Roxa: R$ 250,00 + 1 quimono trançado

Faixa Marrom: R$ 250,00 + 1 quimono trançado

Faixa Preta: R$ 250,00 + 1 quimono trançado

Absoluto Feminino

Faixa Azul e Roxa R$ 250,00 + 1 quimono trançado (Juntas)

Faixa Marrom e Preta R$ 250,00 + 1 quimono trançado (Juntas).

