Univasf abre seleção pública simplificada com vagas para professor substituto em Paulo

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) está com inscrições abertas para o Processo de Seleção Pública Simplificada destinado à contratação de professor substituto. São ofertadas 17 vagas em cursos de graduação dos campi Sede e Ciências Agrárias, em Petrolina (PE), além de Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso (BA). Conforme o edital nº 23/2017, as inscrições vão até as 18h da próxima quinta-feira (23), exclusivamente pelo site de Concursos da Univasf, informou a assessoria.

A taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 e R$ 80,00, a depender da vaga a que o candidato irá concorrer. Os requisitos para a formação acadêmica de cada concorrente também divergem de acordo com as áreas de conhecimento. O período para solicitação de isenção na taxa vai até as 18h da próxima segunda-feira (20).

O regime de trabalho será de 20 horas. Já o contrato terá duração de até quatro ou seis meses, de acordo com a vaga, podendo ser renovado. O vencimento básico é de R$ 2.236,30, acrescido da retribuição por titulação, conforme quadro da remuneração, disponível nos editais.

O processo será dividido em duas etapas. A primeira será a prova de aptidão didática, de caráter eliminatório, que avaliará a capacidade dos candidatos de expor seus conhecimentos de maneira clara e organizada. Para esta etapa, será realizado o sorteio de um tema, a ser abordado no momento da avaliação. O sorteio acontecerá no dia 8 de dezembro, em horário a ser confirmado posteriormente. Já o local será no Campus Sede, em Petrolina (PE), ou no Campus Juazeiro (BA). Os possíveis conteúdos para as aulas constam no Anexo II do Edital, disponível no site de Concursos.

Áreas

A segunda parte do processo será o exame de títulos, este classificatório. A avaliação seguirá o barema disponível no Anexo I, também no site de Concursos. Outras informações podem ser consultadas no edital.

As áreas de conhecimento são as seguintes:

Ciência Política;

Ciências da Natureza;

Economia e Finanças;

Educação e Intervenção Social;

Fanerógamos;

Farmacotécnica;

Letras/Linguística/Ensino de Língua Portuguesa;

Libras;

Medicina Legal;

Morfologia;

Morfologia e Patologia;

Patologia Geral;

Planejamento, Execução e Controle da Construção;

Probabilidade e Estatística;

Saúde do Trabalhador;

Semiologia;

Telecomunicações e Circuitos Eletrônicos.

Por Carlos Britto