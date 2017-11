TVE transmite entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes nesta terça-feira

Em passagem pela Bahia, o ex-ministro Ciro Gomes concedeu entrevista exclusiva ao jornalista Bob Fernandes, no TVE Entrevista Especial. O programa vai ao ar na próxima terça-feira (7), às 21h, e no domingo (12), às 19h. Pré-candidato pelo PDT à Presidência da República, Ciro falou de temas como pré-sal, reforma trabalhista, auditoria da dívida pública e as eleições de 2018.

Durante a entrevista, que durou cerca de uma hora, Ciro Gomes afirmou que, se eleito, revogará os leilões de petróleo realizados pelo atual governo federal na área do pré-sal. “Todos os campos de petróleo que forem alienados serão desapropriados com a devida indenização”.

Perguntado sobre as medidas econômicas que pretende adotar caso seja eleito, Ciro foi categórico: “Pretendo convocar uma auditoria da dívida pública garantindo que todos os contratos sejam honrados, mas é preciso que a sociedade brasileira conheça o centro real do nosso problema que é o explosivo endividamento, cevado a juros sobre juros, que vem dilacerando o mundo da produção e o mundo do trabalho no nosso país”.

Quanto à eleição em 2018, Ciro comentou sobre as possíveis candidaturas de Lula, Jair Bolsonaro, João Doria, Luciano Huck e Marina Silva. A entrevista completa poderá ser acompanhada também pelo Facebook da emissora, pelo Youtube ou pelo portal da TVE.

