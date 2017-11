TV São Francisco garante realização do Projeto Cultural Quinta na Praça, edição 2018

A confirmação do Projeto Cultural Quinta na Praça, edição 2018, aconteceu na quarta-feira, 8/11, no gabinete do prefeito em exercício, Flávio Henrique. O evento é realizado desde 2011 pela TV São Francisco, emissora da Rede Bahia de Televisão, afiliada da Rede Globo, com apoio logístico da Prefeitura de Paulo Afonso.

O contrato foi assinado pelo prefeito em exercício; pelo secretário Municipal de Cultura e Esporte, Jânio Soares e pelo supervisor de marketing da emissora, Renan Braga. A reunião contou com as presenças da chefe de gabinete, Cíntia Rosena; do diretor do Departamento de Cultura, José Renato e do assessor de Comunicação da Prefeitura, Fábio Salvador.

O Quinta na Praça, além de revelar talentos da cidade e da região, oferece uma alternativa de lazer para a comunidade e gera empregos temporários, o que para Jânio Soares, secretário Municipal de Cultura e Esporte, traz resultados positivos para o município.

“É uma parceria que já dura sete anos e nos dá prazer em contribuir, por se tratar de um projeto que valoriza nossos talentos, apresenta uma diversidade de estilos que agrada ao público, e ainda oferece às pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro para complementar sua renda”, observa o secretário.

Esta edição do Quinta na Praça, que acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, não será realizada na Praça das Mangueiras, mas em outro local a ser escolhido. A mudança se deu pela necessidade de preservar a Praça das Mangueiras, como explicou o prefeito em exercício, Flávio Henrique:

“Para nós é uma alegria receber a equipe da TV São Francisco para reafirmar essa parceria e contribuir mais uma vez com a realização desse evento que já faz parte do calendário festivo de Paulo Afonso. Nossa proposta de mudança do local não significa que o Quinta na Praça é responsável pela degradação da Praça das Mangueiras. O que nós queremos é redefinir o perfil daquele logradouro, onde têm sido realizados com êxito eventos de várias naturezas. Para o Quinta na Praça nós temos outras opções onde o evento pode ser feito com o mesmo sucesso.”, explicou Flávio Henrique.

Renan Braga, supervisor de marketing da TV São Francisco, adiantou que a 7ª edição do Projeto Quinta na Praça terá algumas novidades que segundo ele vão agradar o público.

“O público do Quinta na Praça pode esperar muitas novidades, que com certeza serão aprovadas. Nós vamos reunir mais uma vez o celeiro musical e cultural de Paulo Afonso, incluindo novas atrações que prometem repetir o sucesso do evento”, disse Renan.

Autor: ASCOM/PMPA

