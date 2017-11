Titular do Executivo Municipal, está pronto para reassumir suas funções

Dr. Luiz Barbosa de Deus, titular do Executivo Municipal, encontra-se de licença médica desde o dia 20 de setembro. Segundo informações, Dr. Luiz de Deusque está de repouso em um apartamento da família na capital baiana, após ter se submetido a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio (ponte safena), no Hospital Santa Isabel no dia 22 de setembro, está pronto e ansioso para retornar para Paulo Afonso e assumir as atividades políticas no município. E segundo familiares, o retorno de Dr. Luiz, que está com bom humor, animado e tranquilo, da capital baiana para Paulo Afonso deve acontecer no mês de dezembro. A data ainda não está oficialmente estabelecida. O que ainda não foi esclarecido pelos familiares é se após retornar de Salvador, Dr. Luiz assume o Executivo em dezembro, ou só retoma as atividades na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso em fevereiro.

Retorno do Prefeito

O Prefeito em exercício de Paulo Afonso Flávio Henrique diz; “Já estamos aqui nos preparando para que a gente faça uma recepção calorosa, digna e uma recepção bonita, como o nosso querido prefeito que merece no seu retorno aqui a Prefeitura. E eu espero que seja no tempo mais breve possível”.

Após a cirurgia de Dr. Luiz de Deus, o vice-prefeito Flávio Henrique assumiu a Prefeitura de Paulo Afonso no dia 26 de setembro.