Ten. Cel. Carlos Humberto, Comandante do 20º Batalhão, é homenageado na Câmara Municipal

Na Sessão Ordinária de segunda-feira, 13/11, a Câmara Municipal de Paulo Afonso, contou com a presença do Exmo. Sr. Ten. Cel. Carlos Humberto da Silva Moreira,Comandante do 20º Batalhão de Policia Militar, que a convite do vereador Marconi Daniel Melo Alencar, na forma regimental, (Requerimento Nº. 1063 / 2017), falou de prospecções a frente da referida entidade, bem como, dialogou e respondeu questionamentos dos vereadores sobre ações de enfrentamento a violência na cidade de Paulo Afonso.

Homenagem ao TEN. CEL. CARLOS HUMBERTO

Ainda na Sessão Ordinária de segunda-feira, a Câmara Municipal de Paulo Afonso homenageou o TEN. CEL. CARLOS HUMBERTO DA SILVA com uma MOÇÃO DE APLAUSOS de autoria do Ver. Marconi Daniel Melo Alencar.

MOÇÃO DE APLAUSOS

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS, Nº. 172 /2017, AO EXM.º SENHOR TEN. CEL. CARLOS HUMBERTO DA SILVA – COMANDANTE DO 20º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR, pela excelência de atuação à frente deste poder de polícia, tendo o notório reconhecimento de toda a sociedade Pauloafonsino, que tem de volta a sensação de paz e segurança, tendo em vista, as ações ostensivas, blitz nos bairros, celeridade na solução de demandas, em fim, garantindo ao Povo de Paulo Afonso o real acesso a primazia de segurança pública.

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva

Comunicacao@cmpa.ba.gov.br