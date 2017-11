“Um Natal pela Vida” será o tema do Natal Social 2017, realizado pela Prefeitura de Paulo Afonso. Em sua 5ª edição, o projeto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será aberto no dia 8 de dezembro e se encerrará no dia 30, na Praça das Mangueiras.

Na sexta-feira (8), às 19h30, acontecerá a abertura oficial do evento com a tradicional chegada do Papai Noel. Depois de desfilar pelas ruas do centro da cidade numa viatura do Corpo de Bombeiros, o personagem-símbolo do Natal chegará ao local da festa, onde acontecerão as primeiras apresentações que se seguirão nos finais de semana do mês de dezembro. A programação completa será divulgada em breve.

A equipe organizadora destaca que “A proposta do Projeto Natal Social, além de manter a tradição natalina, proporcionando momentos de diversão e lazer às famílias, é valorizar o talento dos usuários da Rede Socioassistencial mantida pela SEDES”.

Mais uma vez serão montados estandes, onde o público poderá participar de diversas oficinas acompanhadas pelas coordenadoras dos programas da rede. As crianças terão espaço garantido com palhaços, barracas de jogos educativos, pintura em rosto e a casinha do Papai Noel, onde poderão posar para fotografias ao lado do bom velhinho e receber pipoca, bala e pirulito.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira lembra que para os moradores do Bairro Tancredo Neves e adjacências, a programação acontecerá nos dias 16 e 17 na Praça CEU – Centro de Esportes e Artes Unificados, Campo do Flamengo – BTN I.

