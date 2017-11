Secretários municipais participam da Cerimônia do Jaleco em Paulo Afonso

Estudantes do Curso de Medicina da UNIVASF (Universidade Federal do Vale do São Francisco), Campus Paulo Afonso-BA, participaram da tradicional Cerimônia do Jaleco. O evento aconteceu na última sexta-feira (24/11), no auditório do Memorial Chesf. A entrega da vestimenta aos calouros representa o início dos estudos e o comprometimento com a profissão ao longo do curso de Medicina.

Os alunos da turma 2017.2 compartilharam esse momento de alegria e muita emoção; são jovens de diversas partes do Brasil, dentre eles um pauloafonsino, Mario Jorge, que em seu pronunciamento parafraseou a música Paulo Afonso, composta por Ary Lobo. Ilumina Pernambuco, Paraíba e Alagoas, Ceará que coisa boa; e a Bahia é um clarão. Paulo Afonso, se ligares mais um fio você ilumina o Rio, São Paulo e toda a nação. Meus amigos, mais fios foram ligados, o fio da sabedoria, do intelecto. Nossas primeiras páginas só estão sendo iniciadas, cada uma escreverá essa linda história. Concluiu o jovem.

Os secretários municipais Ivaldo Sales Jr (Saúde), Hermes Benzota de Carvalho (Administração) e o assessor especial, Leobson Teles, representaram o prefeito em exercício, Flávio Henrique.

Durante o seu pronunciamento, o secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Junior, desejou boas vindas aos alunos, em especial àqueles que não conhecem o município. “Essa conquista é fruto de um trabalho intenso de todos, que se dedicaram bastante para chegar aqui. A Secretaria de Saúde está de braços abertos,” destacou o secretário.

No encerramento da solenidade, o Reitor da UNIVASF, Prof. Julianele Tolentino de Lima, agradeceu o apoio de todos os alunos, professores, doutores, técnicos administrativos, além das instituições públicas e privadas da Região.

Autor: ASCOM/PMPA