Secretário de Saúde Ivaldo Sales participa de audiência pública sobre os desafios da rede interestadual de saúde

O Secretário de Saúde de Paulo Afonso, Ivaldo Sales Júnior, participou de uma audiência, promovida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE),sobre os desafios da Rede Interestadual de Saúde do Vale do São Francisco, que abrange municípios dos Estados de Pernambuco e Bahia, mais conhecida com Rede PEBA, na terça-feira (13).

O evento, mediado pela 3ª promotora de Justiça de Defesa da Cidadania de Petrolina, na curadoria na Defesa da Saúde, Ana Rúbia Torres, aconteceu no auditório do SESC de Petrolina e contou com a presença de deputados estaduais, gestores de saúde dos municípios vizinhos, diretores dos hospitais envolvidos, além de representantes das secretarias estaduais de saúde e entidades.

Pioneira no País, a Rede foi iniciada em 2009 e beneficia moradores de 55 municípios de ambos os estados. A iniciativa faz parte de um pacto firmado entre o Ministério da Saúde, secretarias de Saúde de Pernambuco e da Bahia e prefeituras da região. A Rede PEBA reorganiza a assistência à saúde na região eliminando as barreiras geográficas e garantindo acessos aos serviços de saúde.

Dificuldades

Durante a audiência, os representantes colocaram as dificuldades enfrentadas por cada órgão para a manutenção da rede. O secretário Ivaldo Júnior, ressaltou a importância da contrapartida de todos os envolvidos. A maioria dos secretários dos municípios são novatos e percebemos o interesse no fortalecimento da Atenção Básica, frisou.

Por: Luiz Brito