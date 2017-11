Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio realiza nos dias 1° e 2 de dezembro a Feira do Empreendedor

Estimular a geração de oportunidades nos diversos campos de atuação do mercado de trabalho é o principal intuito da 1ª Feira do Empreendedor. O evento será realizado nos dias 1° e 2 de dezembro, com organização da Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio.

Em virtude da feira, a gestão municipal reuniu-se na última terça-feira (7), com os expositores. O encontro serviu para que fosse apresentado o cronograma e estrutura do evento, além de esclarecer as possíveis dúvidas do evento.

A 1ª Feira do Empreendedor irá debater e discutir os principais temas no cenário do empreendedorismo, além de estratégias que venham fortalecer a abertura de novos negócios.

O objetivo do encontro é proporcionar oportunidades de negócios para novos empreendedores e empresários do Município. A Feira do Empreendedor vai reunir empresários locais, gestores públicos e privados, estudantes e o povo pauloafonsino.

Autor: ASCOM/PMPA

