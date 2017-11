Secretaria de Saúde de Paulo Afonso realiza campanha de combate à dengue

A chegada da época do calor e do período chuvoso propicia o surgimento de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Chikungunya, Zika, Dengue e Febre Amarela.

As autoridades em saúde recomendam o máximo de cuidado para evitar focos do também conhecido como “mosquito da Dengue”, não deixando água parada em casa.

Em Paulo Afonso, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica as atividades de combate ao Aedes aegypti. No dia 25/11, na feira livre, profissionais da saúde e da Secretaria de Meio Ambiente realizaram um pedágio com distribuição de panfletos, para conscientizar as pessoas sobre importância da participação de todos na luta contra o mosquito.

A campanha de conscientização continua nas unidades de saúde, escolas das redes Municipal, Estadual, Federal e Particular e nos programas socioassistenciais da Prefeitura.

Autor: ASCOM/PMPA