Secretaria de Agricultura e Aquicultura e SEBRAE realizam oficina para jovens da Área Rural

No dia 21 de novembro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura, em parceria com o SEBRAE, realizou oficina destinada a jovens protagonistas moradores da área rural de Paulo Afonso.

Ministrada por Leobson Teles, a oficina “Empreender no Campo”, realizada no auditório da Associação Comercial, apresentou elementos essenciais de estratégias de sensibilização, informações, instrumentos e métodos de trabalho, com o objetivo de orientar os futuros produtores a analisar suas características pessoais e desenvolver atitudes necessárias para serem produtores rurais de sucesso.

Os jovens foram orientados a compreender o que é empreender; identificar as características deste comportamento para o sucesso do seu negócio; refletir sobre atitudes praticadas em seu dia a dia; reconhecer a importância de assumir a responsabilidade pelas próprias decisões; estabelecer metas claras para seu negócio e definir ações empreendedoras para atingi-las.

Leobson destaca que “As atividades propostas propiciaram o desenvolvimento de competências de natureza cognitiva, atitudinal e operacional. Este guia vai orientar os jovens na execução das atividades planejadas, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento de competências”.

Para o palestrante, as atitudes levam o empreendedor a buscar soluções para seus problemas e fazem com que ele se sinta capaz de vencer as dificuldades que, normalmente cercam as atividades do mundo dos negócios. “Saber onde quer chegar, identificar e aproveitar as oportunidades, manter-se bem informado, vencer obstáculos, são apenas algumas das ações empregadas por empreendedores que obtém sucesso”, completa Leobson Teles.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe publicitário