Representantes dos Poderes Executivo e Legislativo conheceram instalações da ATT

Acompanhados por Mizael Varjão, representantes da Atlântico Transportes e Turismo, o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique; os vereadores Bero do Jardim Bahia, Marconi Daniel e José Abel; os secretários de Governo: Jandirson Campos Torres (Agricultura e Aquicultura); Hermes Benzota Jr. (Administração); Wilson Pereira Filho (Infraestrutura); o administrador do BTN, Luiz Humberto e o comandante do Comsetran, Cleston Andrade; conheceram na quinta-feira (17/11), as instalações da empresa de transporte coletivo, vencedora da licitação para atuar em Paulo Afonso nos próximos 15 anos.

A visita começou no Ponto de Atendimento ao Usuário, localizado ao lado da Praça Padre Lourenço, BTN II. No local, os usuários da ATT poderão obter informações sobre a empresa, tirar dúvidas e fazer recarga do CARD. Por sugestão do prefeito em exercício, Flávio Henrique, pontos de atendimento itinerante funcionarão em outros bairros.

Em seguida, a comitiva seguiu para a garagem da empresa, na BR 110, onde conheceu os dez primeiros ônibus da frota composta por 28 veículos zero quilometro que começarão a circular no dia 25 de novembro. Todos os ônibus possuem elevador para cadeirantes, espaço reservado para passageiros com necessidades especiais e catraca eletrônica.

Para Flávio Henrique, o processo licitatório que durou mais de um ano resultou na oferta do melhor transporte coletivo para Paulo Afonso.

“Nós estamos presenciando uma revolução no serviço de transporte coletivo de Paulo Afonso. Com essa visita nós ficamos satisfeitos, porque constatamos o cumprimento da ATT com as obrigações descritas no contrato de concessão, o que demonstra que a partir do dia 25 de novembro a população de Paulo Afonso terá o melhor transporte coletivo do Brasil”, disse o prefeito em exercício.

Flávio Henrique destacou também o incremento da economia do município, uma vez que na montagem da estrutura física da empresa está sendo utilizada mão de obra local. Outros pontos positivos observados pelo prefeito foram geração de emprego com carteira assinada e o emplacamento dos veículos, que será feito em Paulo Afonso.

Mizael Varjão, representante da ATT, destacou a meta da empresa em oferecer, segundo ele, conforto e comodidade às pessoas que utilizam diariamente o transporte público.

“Os usuários de Paulo Afonso terão a partir do dia 25 de novembro, o que há de mais moderno e confortável no serviço de transporte público oferecido em todo o Brasil. Nossa intenção é atender a necessidade do povo que merece o melhor”, frisou Mizael.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário