Quinta na Praça 2018 será na Praça Adauto Pereira

A edição do Quinta na Praça, que acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, não será realizada na Praça das Mangueiras, mas na Praça Adauto Pereira. A mudança se deu pela necessidade de preservar a Praça das Mangueiras.

Renan Braga, supervisor de marketing da TV São Francisco, informa que a 7ª edição do Projeto Quinta na Praça terá algumas novidades que segundo ele vão agradar ao público.

“O público do Quinta na Praça pode esperar muitas novidades, que com certeza serão aprovadas, inclusive o novo cenário. Desta vez, na Praça Adauto Pereira, nós vamos repetir o sucesso do evento, reunindo o celeiro musical e cultural de Paulo Afonso, incluindo novas atrações”, disse Renan.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário