Acho que todos temos direito a manifestação para exigir os nossos direitos e acho que independente da empresa Atlântico Transporte ser de fora ou não (porque a Aratu também não é daqui). Se houve uma licitação é porque havia a necessidade de melhoria no transporte urbano público de Paulo Afonso, afinal, nenhum contrato é vitalício.

A questão é, queremos bons serviços públicos, não só na área de transporte, mas em todas, pois para isso pagamos os nossos impostos. Sobre a licitude da licitação, cabe aos órgãos competentes denunciar, investigar e punir. Quanto à nova empresa e/ou a prefeitura, responderá em juízo caso for encontrada alguma irregularidade.

O que o povo quer é ser respeitado, tenho certeza que todos se lembram dos rachas entre as atuais empresas, Vitran e Aratu, na disputa por passageiros, bem como as denúncias feitas por usuários nas rádios da cidade sobre desrespeitos e descaso e comportamento abusivos por parte de alguns motoristas e cobradores. Agora eu pergunto: o que foi feito por parte do DEMUTRAN para punir tais atitudes até então considerados anti – éticos? Ou estava no edital que deixar idosos no ponto, ou constranger passageiros era lícito?

Autor desconhecido