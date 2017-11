De segunda a sexta-feira na rádio Paulo Afonso FM – 104,9, das 12h às 13h sintonize o programa Edilson Valério “O Amigo do Esporte”.

Edilson Valério, produtor e apresentador do programa Edilson Valério “O Amigo do Esporte”, na rádio Paulo Afonso FM – 104,9 convida o ouvinte a participar do programa no telefone 75 3281 6979, nos seguintes quadros do programa;

Entrevistas

Memorias do Esporte

Giro Esportivo,

Homenageado do mês

Arbitragem

Notícias dos Babas

Fica o convite, a partiras das 12h sintonize a radio Paulo Afonso FM 104,9 – no seu radio, ou acesse o site –www.pauloafonsofm.com.br e também pelo aplicativo no Play Estore – Paulo Afonso FM e no site RadiosNet – rádios FM da Bahia – Vale do São Francisco.

O programa de Edilson Valério vai ao ar logo após o programa apresentado por Anderson Rodrigues, Show da Ilha, que começa as 9h até as 11:50.

A rádio Paulo Afonso FM, com uma programação eclética, com músicas e informações, procura estar sempre atualizada com novidades para agradar os ouvintes. Localizada no bairro dos Rodoviários, um dos bairros que faz parte do complexo do BTN, apesar de ser uma emissora com apenas 4 anos que está no ar, tem conquistado a preferência dos ouvintes do complexo do BTN, que chega a mais de 50.000 habitantes.