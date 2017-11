Cerimônia de Inauguração do PROCON em Paulo Afonso será na Câmara Municipal

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-BA), em parceria com a SAEB, irá inaugurar nesta terça-feira (14)mais um posto de atendimento do órgão localizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), em Paulo Afonso.

Uma solenidade na Câmara Municipal de Paulo Afonso às 9h abrirá as atividades do dia e será seguida da abertura oficial às 10h, já no posto do SAC.

O evento contará com a presença do Superintendente do PROCON, Filipe Vieira, da Coordenadora dos Postos de Atendimento, Raiana Fonseca e do administrador da Diretoria de Atendimento, Antonio Sardinha. Os serviços prestados à comunidade local e regiões próximas promoverão atendimento ágil aos consumidores.

A instalação da nova unidade, torna acessível aos moradores de Paulo Afonso e Região, que buscam atendimentos e serviços, como destaca o Superintendente Filipe Vieira, “Instalar um posto de atendimento do PROCON em Paulo Afonso, é mais uma ação estratégica do governo do estado através do PROCON Bahia e da Secretaria de Justiça para fazer chegar mais direito e mais cidadania à população que mais precisa”, disse.

O atendimento será realizado diariamente, das 7h às 13h e os serviços oferecidos serão: Simples Consulta, Atendimento Preliminar e Carta de Informação Preliminar – CIP Web, cujo prazo de resposta pelo fornecedor, para a demanda apresentada pelo consumidor é de até dez dias.

Se você foi prejudicado por alguma empresa ou se não sabe à quem recorrer para a solução do problema, reclame já!

Cerimônia de Inauguração

Onde: Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Afonso – Av. Apolônio Sáles, 495 – Centro, Paulo Afonso.

Quando: 14 de Novembro.

Horário: 9h.

Abertura do Posto

Onde: Posto SAC – Travessa Luiz Viana filho, s/nº Centro CEP: 48602470.

Quando: 14 de Novembro.

Horário: 10h.