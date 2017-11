PROCON de Paulo Afonso será inaugurado no próximo dia 14

A espera acabou. Paulo Afonso ganhará o primeiro órgão de proteção e defesa do consumidor, no dia 14 de novembro às 9:h. A unidade vai funcionar no mesmo prédio do SAClocalizado na Avenida Luís Viana Filho. O PROCON atenderá o público de segunda à sexta-feira, das 07:h 15:30 horas, sem intervalo de almoço. Uma equipe composta por um superintendente, um diretor de Serviços e uma Coordenadora atuará na orientação dos consumidores e empresários na dinâmica de consumo.

A implantação do Procon de Paulo Afonso é resultado do esforço da Vereadora Leda Chaves (PDT) junto ao Ministério Público Estadual. A unidade vai dar celeridade a resolução de demandas judiciárias em Paulo Afonso e outros municípios do norte do estado. Reclamações relacionadas ao fornecimento de água, luz, telefonia, bancos e produtos com defeitos, além de orientações sobre direitos do consumidor, podem ser prestadas no órgão. “Entendemos que esse era um anseio antigo da população que consome produtos e serviços no comércio local. A implantação do PROCON estimula, também, um atendimento melhor aos consumidores da região norte que vêm a Paulo Afonso”, disse Leda Chaves.

“Estamos muito felizes com essa conquista, uma cidade como Paulo Afonso de comércio forte e consumidores cada vez mais exigentes necessitava do apoio de uma unidade do PROCON. E assim finalmente conseguimos instalar esse órgão que é essencial, com uma estrutura bem definida e profissionais capacitados para atender ao público”, disse o prefeito em exercício Flávio Henrique Magalhães Lima.

Por: Luiz Brito