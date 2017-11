Prefeitura de Paulo Afonso implanta Unidade de Palma Forrageira

A Prefeitura de Paulo Afonso investe no projeto de palma forrageira e na capacitação de agricultores e familiares. São ensinadas técnicas do cultivo no manejo da palma, espécie comum na caatinga, resistente à seca e a elevadas temperaturas, considerando que no semiárido baiano a temperatura média é 25ºC a 35ºC. A planta também é resistente à praga Cochonilha (Dactylopios coccus), um inseto pequeno que se alimenta de sua seiva.

A palma forrageira tem 90% de água, além de ser uma ração de boa qualidade e nutritiva, sendo considerado um alimento alternativo para o rebanho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura, será plantado um hectare de terra de viveiro efetivo, que já é o maior do País no Povoado Baixa do Boi, utilizando o espaçamento entre fileiras.

Pela grande quantidade de mudas que será plantada, a expectativa é de que em breve, Paulo Afonso se torne o maior produtor de palma forrageira da Região.

“Ampliando o plantio de palma forrageira, vamos suprir a forragem para o rebanho durante todo o ano”, observa Jandirson Campos Torres, secretário Municipal de Agricultura e Aquicultura.

O secretário ressalta que a Prefeitura de Paulo Afonso investe cada vez mais em projetos de agricultura para melhorar a qualidade de vida do trabalhador rural.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA