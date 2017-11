Prefeitura de Paulo Afonso amplia Sistema de monitoramento em áreas públicas e escolas municipais

As ações de prevenção no combate à violência têm sido uma das grandes preocupações da Prefeitura de Paulo Afonso e a Administração Municipalvem reforçando suas estratégias. Agora, em mais vinte escolas da Rede Municipal e outras áreas da cidade estão sendo instaladas modernas câmeras de monitoramento de alta precisão.

Os novos aparelhos seguem o programa de monitoramento assegurado pela Constituição Federal de 1988, já implantado. O programa permite aos municípios a instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras, auxiliando o Estado no cumprimento do seu dever de garantir a segurança pública.

Entre os pontos que passam a ser vistoriados estão a Praça das Mangueiras, Avenida Getúlio Vargas, CEAPA, comércio do BTN, Ceasa e posto da Polícia Rodoviária Federal, além das vinte escolas. Esses locais juntam-se ao Parque Belvedere e outras seis escolas, que já estão sendo monitorados desde ao ano passado.

“Esse será um grande reforço na segurança na região do centro e no BTN”, explicou o prefeito em exercício Flávio Henrique Magalhães Lima. “Além disso, poderemos detectar gargalos no trânsito e agir para garantir mais mobilidade. A intenção é melhorar a qualidade de vida das pessoas”, complementou.

Os equipamentos ainda estão em fase de teste, mas, de acordo com o comandante do COMSETRAN, Cleston Andrade Cavalcante, as câmeras poderão contribuir, e muito, com o trabalho da guarda municipal na cidade. Ele destaca que as câmeras possuem um controle de giro e de zoom, o que facilita a visualização.

“São equipamentos que nos permitem uma visão bem ampla. Além disso, poderemos observar a situação do trânsito porque, com o zoom, poderemos verificar se houve infração e identificar as placas dos veículos “, explicou.

A sala de monitoramento das câmeras está instalada no COMSETRAN e são acompanhadas por Guardas Municipais. A atribuição aos guardas foi regulamentada este ano pela lei nº 13.022, que prevê ações para a classe na prevenção à violência, proteção dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida e patrulhamento preventivo, dentre outros.

Os agentes responsáveis passaram por treinamento especial, e estarão prontos para acompanhar as demandas e repassá-las para os órgãos competentes, como é o caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Autor: ASCOM/PMPA

